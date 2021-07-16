Минцифры будет сотрудничать с Amazon

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрению инноваций в Украине, сообщает Экономическая правда.

Меморандум предусматривает сотрудничество Минцифры и Amazon Web Services: развитие навыков работы с облачными технологиями с целью внедрения программ обучения и сертификации, основанных на облачных решениях.

В рамках программы украинские учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy, предоставляющей студентам, преподавателям и учебным заведениям ресурсы для ускорения обучения облачным технологиям. Программа предусматривает бесплатные сервисы, которые доступны неограниченному количеству студентов и преподавателей; поддержку во внедрении стратегии Министерства по развитию ИТ-инфраструктуры и распространении облачных технологий. В частности, за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения.

Программы, как AWS Activate, предлагают бесплатные инструменты для развития бизнеса, предоставляют ресурсы на использование облачных сервисов AWS, учебные программы и консультации экспертов. Они уже помогли украинским стартапам, например, Preply, где с момента запуска провели более 10 млн уроков для студентов; сотрудничество по вопросам модернизации ИТ-систем и политики Министерства в сфере облачных технологий.