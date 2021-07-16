В США полицейским запретили лгать детям

В американском штате Иллинойс полицейским запретили лгать и искажать информацию в ходе допроса детей. Соответствующий закон подписал губернатор штата Джей Притцкер, сообщает Лента.Ру.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года. Он запрещает сотрудникам правоохранительных органов, в частности, обещать ложное ослабление меры наказания после признания и заявлять о наличии улик против несовершеннолетнего подозреваемого в случае их фактического отсутствия.

Отмечается, что Иллинойс — первый штат США, в котором будет действовать такой запрет. Использование тактики обмана во время допросов обычно разрешено в стране и широко используется полицейскими. Однако, как отмечает издание, в применении к несовершеннолетним подобные методы часто приводят к ложным признаниям и судебным ошибкам.

По словам губернатора, закон обеспечит соблюдение прав наиболее уязвимых слоев общества. Прокурор штата Ким Фокс поддержала законодательный запрет.