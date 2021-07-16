Арестованное имущество будут продавать по-новому

В Украине изменили правила проведения электронных аукционов для продажи арестованного имущества. Так, среди прочего, ограничили возможность продавать по фиксированной цене, сообщает Обозреватель.

Это следует из законопроекта 3360-1, который 295 голосами приняли во втором чтении депутаты Верховной Рады, большинство из которых "Слуги народа". Автор документа – народный депутат Игорь Фирс.

"Запуск работы электронных аукционов по реализации арестованного имущества должен был стать эффективным способом выполнения решений суда, погашения проблемной задолженности должника, приведение таких торгов до мирового уровня и открытости. Однако предложенные процедуры не всегда позволяют сделать реализацию такого имущества действительно прозрачной, а цену торгов – приближенной к рыночной" , – говорится в пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте Рады.

Что изменили: