Арестованное имущество будут продавать по-новому
В Украине изменили правила проведения электронных аукционов для продажи арестованного имущества. Так, среди прочего, ограничили возможность продавать по фиксированной цене, сообщает Обозреватель.
Это следует из законопроекта 3360-1, который 295 голосами приняли во втором чтении депутаты Верховной Рады, большинство из которых "Слуги народа". Автор документа – народный депутат Игорь Фирс.
"Запуск работы электронных аукционов по реализации арестованного имущества должен был стать эффективным способом выполнения решений суда, погашения проблемной задолженности должника, приведение таких торгов до мирового уровня и открытости. Однако предложенные процедуры не всегда позволяют сделать реализацию такого имущества действительно прозрачной, а цену торгов – приближенной к рыночной", – говорится в пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте Рады.
Что изменили:
- запретили продавать по фиксированной цене транспорт и недвижимость;
- процедуру проведение торгов будет Кабмин по представлению органа исполнительной власти;
- из закона исключают противоречия с законом "Об ипотеке";
- будут применять нотариальную процедуру, чтобы проверять факты.
- реализации предмета ипотеки в процедуре принудительного обращения взыскания.