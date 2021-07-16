Зеленский встретится с главой Евросовета Мишелем

В понедельник, 19 июля, глава Евросовета Шарль Мишель встретится в грузинском Батуми с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Страна.ua.

Мишель 16 июля отправится в Армению. В Ереване он встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном. 17 июля глава Евровета в Баку встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В понедельник, 19 июля, Шарль Мишель запланировал ряд встреч в Баку. Там он проведет переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Также в планах - отдельные встречи с президентами Молдовы Майей Санду и Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, в конце дня запланирована совместная встреча Мишеля с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдовы Майей Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским.