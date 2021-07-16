Заключение договора аренды земли: важные моменты

Достаточно часто собственники земельных паев подписывают шаблонные договоры аренды земли, не зная их юридических последствий, сообщает ЮрЛига.

Что такое договор аренды земли?

Это договор, по которому арендодатель обязан за плату передать арендатору земельный участок во владение и пользование на определенный срок, а арендатор обязан использовать земельный участок в соответствии с условиями договора и требованиями земельного законодательства.

Заключение договора аренды земельного участка осуществляется:

- из земель частной собственности - при согласии арендодателя и лица, которое имеет право арендовать такой земельный участок;

- из земель государственной или коммунальной собственности - на основании решения соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления - арендодателя, или по результатам аукциона;

- на основании гражданско-правового договора или в порядке наследования.

Договор аренды земли заключается в письменной форме и по желанию одной из сторон может быть удостоверен нотариально.

На что нужно обратить внимание при заключении договора аренды земли

Существенными условиями договора аренды земли являются:

- объект аренды (кадастровый номер, место расположения и размер земельного участка);

- дата заключения и срок действия договора аренды;

- арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра, ответственности за ее неуплату, а также другие условия, установленные по договоренности сторон.

Если договор не содержит хотя бы одно из указанных существенных условий, в будущем он может быть признан незаключенным в судебном порядке.

Если договором аренды земли предусмотрено осуществление мероприятий, направленных на охрану и улучшение объекта аренды, к договору прилагается соглашение о возмещении арендатору расходов на такие мероприятия.

Важно. Земельный участок по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Срок действия договора аренды земельного участка не может превышать 50 лет.

Срока аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства не может быть меньше 7 лет.

Арендная плата

Стороны договора могут прийти к согласию об установлении любого размера арендной платы, но не менее 3 % определенной в соответствии с законодательством стоимости земельного участка, земельной доли (пая).

Арендная плата взимается в денежной форме или по договоренности сторон в натуральной форме.

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной и коммунальной собственности, осуществляется исключительно в денежной форме.

Изменение условий договора аренды земли

Осуществляется по взаимному согласию сторон в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения.

В случае недостижения согласия об изменении условий договора аренды земли спор решается в судебном порядке.

Такие изменения в договор аренды вступают в силу с момента их государственной регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, а если договор изменяется в судебном порядке, то со дня вступления решения суда об изменении договора в законную силу, если в этом решении не установлено другого срока, с дальнейшей государственной регистрацией.