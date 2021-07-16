В России пропал пассажирский самолет Ан-28
Пассажирский Ан-28 пропал под Томском, зафиксирован сигнал аварийного маяка, сообщает Интерфакс.
"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", - сказал источник.
На борту самолета находятся 13 человек, включая четырех детей.
По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.
Источник предположил, что пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области.
"По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", - пояснил он.
На поиски пропавшего самолета направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.