Зеленский назвал главную задачу нового главы МВД

Президент Владимир Зеленский заявил, что доверие и уважение к МВД это главная задача для нового министра внутренних дел.﻿ Об этом президент заявил в ходе представления Дениса Монастырского коллективу МВД, сообщает Цензор.НЕТ.

"Важнее всего, чтобы это доверие и уважение были не как в кино, к американским копам. Когда дети наши смотрят кино и доверяют, и очень сильно поддерживают каждого из них. Несмотря на то, что это сказка. Вы служите государству в реальной жизни. Очень хотел бы, чтобы как американским копам, чтобы все наши дети доверяли украинской полиции", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, очень важно, чтобы все гордились Национальной полицией и правоохранительными органами.