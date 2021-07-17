В Европе подвели итоги продаж новых автомобилей

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) подвела итоги июньских продаж. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в июне нынешнего было реализовано на 10,4% больше новых легковых авто, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ ACEA. В июне в странах ЕС наблюдался рост продаж новых легковых автомобилей. Кроме того, первый летний месяц стал одним из лучших месяцев нынешнего года – обладателями новых машин стали 1048143 европейских жителей. Наибольшую покупательскую активность продемонстрировали жители Германии (+24,5%), Испании (+17,1%) и Италии (+12,6%), а вот во Франции наблюдался существенный спад (-14,7%).

По итогам первого полугодия в странах ЕС рынок новых легковых авто вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,2% и достиг почти 5,4 млн. Однако, это все еще на 1,5 млн меньше, чем было зарегистрировано в первом полугодии 2019 года. Из 27-ми европейских стран наибольшей популярностью продукция автомобильных компаний пользовалась в Италии (+51,4%), Испании (+34.4%), Франции (+28,9%) и Германии (+14,9%).

Итоги продаж новых легковых авто в Европе за период с 2019 по 2021 год. Источник: acea.be

Топ-5 рейтинга среди производителей распределился следующим образом. На первом месяце по итогам первого полугодия у концерна Volkswagen, который реализовал 1506533 новых авто (+29,6%). На втором месте расположился концерн Stellantis с результатом 1300480 машин (+33%). Трете место у французской Renault Group, которая привлекла на свою сторону 502916 покупателей (+10,6%). Замыкают "пятерку" – немецкий BMW Group c показателем 443636 авто (+31%) и южнокорейский Hyundai, который реализовал 419139 машин брендов Hyundai и Kia (+41%).