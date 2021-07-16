Зеленский показал документ, который объединил украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский в 31-ю годовщину Декларации о государственном суверенитете Украины заявил, что именно этот документ объединил весь украинский народ в стремлении вырваться из советского режима и самостоятельно строить свое государство. Также гарант обнародовал фото документа в своем Telegram-канале, сообщает Деловая столица.
"Декларация о государственном суверенитете Украины стала первым юридически весомым шагом к принятию судьбоносного Акта провозглашения независимости Украины", — говорится в подписи к документу.
Также Зеленский призвал украинцев
"достойно продолжать это дело, развивая независимую европейскую Украину".