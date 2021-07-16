Пропавший в Томской области самолет Ан-28 нашли

В России нашли пропавший в Томской области самолет Ан-28 с бортовым номером RA-28728. Он совершил опасную посадку.

Об этом ссылаясь на МЧС сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно, все 19 пассажиров АН-28 живы, они выбрались из самолета, их видно с воздуха. Экстренные службы уже ищут площадку для посадки.

Напомним, на борту самолета было четыре члена экипажа и двое детей. Их нашли в 18:36 по местному времени.