Пропавший в Томской области самолет Ан-28 нашли
В России нашли пропавший в Томской области самолет Ан-28 с бортовым номером RA-28728. Он совершил опасную посадку.
Об этом ссылаясь на МЧС сообщает Telegram-канал Mash.
Как стало известно, все 19 пассажиров АН-28 живы, они выбрались из самолета, их видно с воздуха. Экстренные службы уже ищут площадку для посадки.
Напомним, на борту самолета было четыре члена экипажа и двое детей. Их нашли в 18:36 по местному времени.
Томский СК возбудил уголовное дело по статье
"Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".