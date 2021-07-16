Закарпатгаз выявил сотни незаконных вмешательств в систему газоснабжения

За полгода АО "Закарпатгаз" выявило 612 незаконных вмешательств в систему газоснабжения. Газовики установили ряд нарушений: обустройство несанкционированных газопроводов, повреждение счетчиков, самовольное восстановление газопотребления, повреждение силовых пломб, несанкционированное подключение газовых приборов, сообщает РБК-Украина.

В случае выявления противоправных действий, представители оператора ГРМ составляют акт о нарушении и передают материалы на рассмотрение соответствующей комиссии. Если комиссия определяет сумму причиненных предприятию убытков, а потребитель отказывается ее платить - дело передают в суд. В течение текущего года по решению суда будет взыскано 3,2 млн гривен с потребителей за несанкционированные вмешательства в систему газоснабжения.

"Важно понимать, что вмешательство в газораспределительную систему - это не только нарушение закона, но и смертельно опасный поступок: при самовольном нарушении соединений в трубе, установке переходников, подключения шланга возможны существенные утечки газа и взрывы" , - пояснил главный инженер АО "Закарпатгаз" Виктор Водзинской.

По информации АО "Закарпатгаз", случаи несанкционированных вмешательств фиксируются у бытовых потребителей и юридических лиц. В частности, во время очередной проверки был выявлен несанкционированный отбор природного газа на объекте в селе Чумалево, что на Тячевщине. Владелец помещения обустроил несанкционированный подземный газопровод к уличному газораспределительному газопроводу АО "Закарпатгаз".

Установлено, что потребитель "накрутил" неучтенного природного газа на сумму почти 200 тысяч гривен. Нарушитель должен возместить кроме стоимости незаконно потребленного газа, 2,8 тыс. гривен судебного сбора.

Автор: Мария Тарарыева