Экологическая катастрофа: в Азовское море попала краска

В Мариуполе во время окрашивания обновленного пирса у Азовского моря в воду попала красная краска. На берег уже вынесло много мертвой рыбы. Об этом заявил депутат горсовета глава фракции "Сила людей" Максим Бородин, сообщает Вести.

Он рассказал, что представители подрядчика "Метинвест-Промсервис" выполняли работы по покраске низа пирса с помощью покрасочного пистолета. Краска разбрызгивалась прямо в море.

На месте рабочие ситуацию не прокомментировали.

Капли краски частично прибило к берегу вместе с мертвыми мальками рыб. Отдыхающие, опасаясь испачкаться, не могут зайти в море. Доступ к пирсу оградили лентой.

На банке с краской есть предупреждение, что она опасна для акватической среды.

На место вызвали представителей экологической инспекции. Специалисты взяли пробы краски на анализ.