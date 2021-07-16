В Украине синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Киеве и области

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. Их будут фиксировать в ближайший час с содержанием до конца суток, сообщает РБК-Украина.

В частности, на территории области ожидается гроза. Объявлен первый уровень опасности.