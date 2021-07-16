Украина планирует подписать пять "безвизов" с ЕС
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в ближайшие два года планирует подписать с Европейским Союзом пять соглашений о либерализации отношений в различных сферах, сообщает Корреспондент.
Об этом глава Кабмина сказал в ходе выступления в Верховной Раде в пятницу, 16 июля.
"Мы продолжаем диалог с нашими европейскими партнерами, чтобы промышленный безвиз для украинских промышленных товаров стал реальностью уже в ближайший год", - сказал Шмыгаль.
Также, по его словам, в правительстве ожидают в ближайшие два года получить еще четыре "безвиза" с ЕС.
"Это - авиационный безвиз или соглашение об открытом небе, энергетический безвиз или присоединение к европейской энергосети ENTSO-E, таможенный безвиз или присоединении к конвенции о процедуре общего транзита и, конечно, цифровой безвиз", - пояснил премьер.