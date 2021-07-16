Разумков прокомментировал возможные отставки в правительстве

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вопрос о дальнейших отставках министров может решиться этой осенью, а лично он имеет вопросы относительно выполнения работы как минимум к трем членам правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас - точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью - посмотрим", - сказал Разумков на брифинге в пятницу.