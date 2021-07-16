Арахамия заявил, что готов потратить на отдых $5 тысяч

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия готов потратить на отдых с семьей $5 тыс, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, где он будет отдыхать летом, Арахамия сказал: "На Северный полюс я хочу, где людей нет".

После этих шуток он отметил, что хочет со своей семьей куда-то поехать, скорее всего за границу, возможно, в Хорватию или в Албанию.

На вопрос, сколько он готов потратить, Арахамия ответил:

"Я не рассчитывал бюджет, но всегда в моей большой семье меньше, чем $5 тыс., я не могу потратить. Потому что это самолет, билеты, гостиница".

При этом он добавил, что будет отдыхать и в Украине.