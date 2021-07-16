Китайский марсоход прислал новые снимки с Марса

Китайский марсоход "Чжужун" продемонстрировал кадры парашюта и задней крышки защитной оболочки, благодаря которым он приземлился на поверхность Марса 15 июня 2021 года. Оборудование аппарата находятся на расстоянии 350 метров с места его посадки, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Chinese Lunar Exploration Program﻿.

В течение последних 60 солей (обозначение солнечных суток на Красной планете), что эквивалентно 61,5 земных суток, "Чжужун" преодолел расстояние в 450 метров.

Фото: Марсоход Китая "Чжужун" обнародовал новые снимки поверхности Красной планеты (Chinese Lunar Exploration Program)

В частности, пресс-служба космического агентства также продемонстрировала и несколько черно-белых кадров:

Стоит отметить, что на Марсе марсоход находится не в одиночестве, поскольку вместе с ним "путешествует" и аппарат "Тяньвэнь-1", который помогает "Чжужун" передавать данные китайским специалистам на Земле.

Также интересно, что китайский марсоход оборудован множеством полезных приборов, а именно: