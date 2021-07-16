Названа причина наводнения в Германии
Член Партии пиратов Германии Грегори Энгельс назвал глобальные изменения климата причиной наводнения в Германии, сообщает Лента.Ру.
Энгельс назвал происходящее на западе страны природной катастрофой и отметил, что с каждым годом число подобных катаклизмов во всем мире только растет.
"Это не такое наводнение, которое происходит у нас каждый год, весной, когда снег тает в Альпах. Такого наводнения в Германии не было никогда", — сказал он.
По его словам, дождь был небывалой силы и моментально затопил улицы, размыл дороги и изолировал районы.
Также Энгельс подчеркнул, что главная задача человечества сегодня — защита климата.
Произошедшее в Германии наводнение стало самым смертоносным в стране за последние несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на два метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов. Число жертв превысило 100, пропавшими без вести числятся более 1,3 тысячи человек.