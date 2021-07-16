Глава Минцифры подтвердил выход Amazon на украинский рынок

Глава Минцифры Михаил Федоров и директор по цифровым трансформациям в госсекторе Amazon Web Services (AWS) Лиам Максвелл подписали меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрению инноваций в Украине, сообщает UBR.

Документ предусматривает развитие облачных технологий, в том числе такие шаги:

развитие навыков работы с облачными технологиями – украинские университеты смогут бесплатно присоединиться к программе AWS Academy;

модернизация IT-системы и политики Минцифры в сфере облачных технологий;

внедрение стратегии министерства по развитию IT-инфраструктуры и распространению облачных технологий, в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют такие решения.

"В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества – это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить" , – отметил Федоров.

По его словам, развитие облачных технологий в Украине позволит снизить риски коррупции на закупках оборудования, существенно уменьшить расходы из бюджета и ускорить внедрение инноваций в государстве.