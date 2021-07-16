Зеленский вывел Авакова из состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО нового главу МВД Дениса Монастырского, сообщает Деловая столица.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича — министра внутренних дел Украины" , — говорится в указе президента.

"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Авакова" , — также сказано в документе.

Напомним, народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел Украины. Верховная Рада сегодня проголосовала за его назначение.