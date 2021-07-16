Польша вводит новое требование для путешественников

Правительство Польши вводит новое требование для все, кто прибывает в страну с субботы, 17 июля. Теперь перед прибытием в Польшу необходимо будет заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде, сообщает РБК-Украина.

Документ, который помогает Департаменту здравоохранения обнаружить инфицированных коронавирусом, до сих пор можно было заполнить в бумажном виде. Начиная с субботы, только при отсутствии доступа к IT-системе бумажные карты будут действительны.

Электронную форму, которую необходимо заполнить, можно найти по ссылке. Документ необходимо заполнить перед отправлением в страну.

В карте местонахождения путешественника путешественникам необходимо будет указать такую информацию, как:

страна, откуда началось путешествие,

номер рейса,

дата прибытия,

имя и фамилия,

номер PESEL или документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт),

контактные данные (телефон, адрес электронной почты),

адреса всех мест, где намерены остановиться в течение первых 14 дней пребывания в Польше (например, гостиница, семейный дом, база отдыха),

информацию о том, есть ли справка о том, что выздоровели или полностью вакцинированы, или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Электронная форма призвана помочь уменьшить быстрое распространение коронавируса, ведь если на борту самолета был зараженный, то предоставленная информация поможет быстро найти людей, которые путешествовали с ним.