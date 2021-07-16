Польша вводит новое требование для путешественников
Правительство Польши вводит новое требование для все, кто прибывает в страну с субботы, 17 июля. Теперь перед прибытием в Польшу необходимо будет заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде, сообщает РБК-Украина.
Документ, который помогает Департаменту здравоохранения обнаружить инфицированных коронавирусом, до сих пор можно было заполнить в бумажном виде. Начиная с субботы, только при отсутствии доступа к IT-системе бумажные карты будут действительны.
Электронную форму, которую необходимо заполнить, можно найти по ссылке. Документ необходимо заполнить перед отправлением в страну.
В карте местонахождения путешественника путешественникам необходимо будет указать такую информацию, как:
- страна, откуда началось путешествие,
- номер рейса,
- дата прибытия,
- имя и фамилия,
- номер PESEL или документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт),
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты),
- адреса всех мест, где намерены остановиться в течение первых 14 дней пребывания в Польше (например, гостиница, семейный дом, база отдыха),
- информацию о том, есть ли справка о том, что выздоровели или полностью вакцинированы, или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Электронная форма призвана помочь уменьшить быстрое распространение коронавируса, ведь если на борту самолета был зараженный, то предоставленная информация поможет быстро найти людей, которые путешествовали с ним.