Погода на выходные: кое-где грозы с дождем, но в целом – жара

Дожди продолжат лить в некоторых регионах Украины, только теперь еще и с грозами. Также на выходных площадь с осадками немного уменьшится. В целом же по стране погода﻿ останется жаркой и облачной.

В субботу, 17 июля, на западе, на севере и в центре страны температура днем будет около 30-34°С и от 18 до 23°С ночью. На востоке Украины будет еще жарче – там ожидается 31-33°С днем и 20-22°С ночью. Самым горячим окажется юг – от 33 до 35°С днем и 20-23°С ночью. И только в Одесской области днем будет наиболее прохладно – всего 29-31°С. В Крыму же ожидается 32-34°С днем и 21-23°С ночью.

В субботу дожди с грозами прольются на западе (кроме Черновицкой области), на севере и на востоке страны (кроме Донецкой области), а также в Житомирской и Полтавской областях. В остальных же областях будет облачно с прояснениями. Что касается ветра, то на востоке и в центре страны будет около 4-14 км/час, на юге и на севере – 7-11 км/час, на западе – 4-11 км/час в среднем, местами шквалы до 18 км/час, в Крыму – всего 4-7 км/час в среднем.

Погода, ожидаемая в субботу, 17 июля. Скриншот: Meteobar

В воскресенье, 18 июля, на западе температура немного спадет – обещают от 29 до 32°С днем и 19-22°С ночью. На севере, на востоке и в центре страны будет наиболее умеренно – около 30-33°С днем и 20-22°С ночью. На юге будет опять горячо – от 32 до 36°С днем в Херсонской области и около 21-24°С ночью. Средняя температура днем в Крыму также поднимется на один градус – там ожидается 33-35°С, ночью – 21-23°С.

В воскресенье дожди с грозами прольются в тех же регионах, что и в субботу, кроме восточных и Полтавской области. Но также к районам с осадками и грозой присоединится Киевская область. На остальной территории будет также облачно и с прояснениями, как и в субботу. По ветру: восток – 7-11 км/час, юг, север и центр – 4-11 км/час, запад – 4-14 км/час, Крым – 4-7 км/час.

Погода, ожидаемая в воскресенье, 18 июля. Скриншот: Meteobar

Укргидрометцентр предупреждает, что 17-18 июля в западных, северных, восточных областях, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве, 17-18 июля ожидается температура от 21 до 33°С в течении дня и ветер 4-11 км/час. В субботу, 17 июля, возможен небольшой дождь.