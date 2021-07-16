"Укрпочта" существенно повысит тарифы

"Укрпочта" повысит предельные тарифы до конца 2021 года, и в целом услуги почтового оператора подорожают на 20%, сообщает РБК-Украина.

Об этом 16 июля передали на сайте Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

При этом сама компания-оператор почтовой связи Украины хотела повысить тарифы еще больше - до 40%.

Отмечается, что действующие предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи пересматривались и утверждались осенью 2019-го. В течение последних 9 месяцев "Укрпочта" 6 раз обращалась к Нацкомиссии с предложениями о пересмотре тарифов, предлагая повысить их в среднем на 30-40%.

Оператор несколько раз получал отказ "в связи с несогласованностью сведений, указанных в предложениях, и их несоответствия требованиям Порядка регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи".

В мае этого года "Укрпочта" снова обратилась в НКРСИ относительно повышения тарифов - в два этапа:

с даты вступления в силу этого решения НКРСИ до 30 ноября 2021 года (в среднем 28,8%, в том числе по Украине 23,0%, в иностранные государства 39,2%); с 1 декабря 2021 года (в среднем - 9,3%).

Но и в этот раз пропозиция не получила одобрения. При этом специалисты НКРСИ сами рассчитали тарифы, с учетом ряда факторов.

Так, согласно расчетам, решение Нацкомиссии № 263 от 16 июля 2021 предусматривает повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%.

Как именно изменятся тарифы на различные услуги, можно узнать по этой ссылке.

Как объяснили в НКРСИ, такой подход "обеспечивает эффективность функционирования рынка услуг почтовой связи на основе сбалансирования интересов общества, операторов и пользователей услуг почтовой связи и в целом соответствует практикам тарифообразования в странах Европейского союза".

Обратим внимание, что утверждены тарифы на универсальные услуги почтовой связи является предельными, то есть "Укрпочта" имеет право предоставлять потребителям услуги ниже уровня определенных предельных тарифов.

Автор: Владимир Костырин