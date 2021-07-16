Новые санкции и ужесточение карантина: что сегодня рассмотрел СНБО

В Офисе президента сегодня, 16 июля, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На повестке дня сегодняшнего заседания было 6 вопросов, в частности, новые санкции против граждан Украины, сообщает РБК-Украина.

Секретный вопрос о границе

Первый вопрос повестки дня сегодняшнего заседания был секретным. По словам Данилова, сегодня пограничники должны были докладывать о ситуации на украинской границе. СНБО дал пограничникам две недели, чтобы подготовить решения по этому вопросу.

Гражданство в декларациях

СНБО решил внести изменения в декларации о доходах. В декларациях появится новая графа - для указания наличия гражданства других стран. Такая же графа будет в декларациях, которые обяжут заполнять олигархов.

Вопросы полезных ископаемых

На заседание Совбеза, как рассказал Данилов, приняли решение об усиленном государственном контроле лицензий для разработки 137 месторождений сырья и полезных ископаемых.

Новые санкции

СНБО ввел санкции против 9 граждан, находящихся в санкционных списках США. Однако, как отметил секретарь СНБО, санкции не коснулись олигарха Игоря Коломойского, нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача. Последних двоих в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в американские выборы.

Допуск иностранных войск на территорию Украины

По словам Данилова, сегодня на заседании СНБО также рассмотрели вопрос допуска иностранных войск на территорию Украины в 2021 году. Вопрос касается иностранных военных, которые должны участвовать в параде на 30-ю годовщину Независимости.

Мониторинг олигархов и усиление карантина

СНБО поручил до 7 сентября разработать проект системы мониторинга олигархов. Кроме того, СНБО поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос усиление карантинных ограничений относительно стран, где бушует штамм коронавируса "Дельта".

Автор: Дмитрий Левицкий