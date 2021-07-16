Украина ужесточит требования для въезда из России и Беларуси

Украина ужесточит требования для въезда из России и Беларуси

В Украине собираются ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, включая РФ и Беларусь, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает Страна.ua.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Речь идёт о тех странах (у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жёсткие ограничения ставить к этим странам), непосредственно где бушует (индийский штамм): это Индия, Беларусь, Россия и ещё две страны ЕС", — заявил он.

По его словам, Киев будет "ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать".

Также он не исключил, что правительство примет "дополнительные меры" по этим странам.

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