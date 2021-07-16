В Британии запретят проводить тесты на девственность

В британских клиниках Англии и Уэльса запретят проводить "средневековые" тесты на девственность и операции по ее восстановлению, сообщает УНИАН.

Законопроект о запрете процедур был внесен депутатом от консерваторов Ричардом Холденом.

Согласно тексту законопроекта, оценка целостности девственной плевы станет уголовным преступлением, это же касается и гименопластики - операции по восстановлению девственности.

"Молодые девушки заслуживают того, чтобы расти, не беспокоясь о том, что "разорвали свою женственность", поэтому мы должны положить конец этому насилию, основанному на чести" , - полагает Холден.

Он беспокоится, что девушек и женщин, "проваливших проверку", могут подвергнуть убийству чести.