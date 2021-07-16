СНБО ввел санкции за фейковый сайт президента

Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании ввел санкции против учреждения из Российской Федерации. Санкции были наложены за создание фейкового сайта президента Украины, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня было принято решение относительно того учреждения, которое находится на территории Российской Федерации, которое создало дубляж сайта президента Украины. Мы сегодня на заседании Совета безопасности и обороны на него наложили санкции" , - сказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, недавно Госспецсвязи обнаружила фейковый сайт президента Украины, который администрировался из России, и заблокировала его.

Автор: Дмитрий Левицкий