Олимпиада-2020: церемония открытия и все подробности

Уже в пятницу, 23 июля, в японском Токио стартуют XXXII летние Олимпийский игры. Соревнования должны были состояться еще в минувшем году, однако были отложены из-за пандемии коронавируса, сообщает Обозреватель.

Несмотря на новый рост заболеваемости в Японии и объявления в Токио чрезвычайной ситуации, Игры было решено не переносить. При этом организаторы запретили болельщикам посещать объекты Олимпиады.

В Токио введен режим чрезвычайной ситуации.

По традиции в стартовый день ОИ состоится церемония открытия. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Увидеть яркое шоу можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале UA: Перший. Кроме того, эфир из Токио проведут российский Первый канал и белорусский государственный вещатель "Беларусь 1".

Главная арена Олимпиады-2020.

Сама церемония продлится более трех часов, а для того, чтоб соблюсти социальную дистанцию между проходами команд, ее продлили на 30 минут.

На Играх будут разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта. За медали поспорят свыше 11000 спортсменов из 206 стран.

Медали Олимпиады в Токио. Источник: Denverpost.com

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Украину в Токио представят 157 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта. Накануне отъезда нашей команду в Японию состоялась презентация формы национальной сборной, которая вызвала бурное обсуждение среди болельщиков.

Презентации формы олимпийской сборной Украины. Источник: НОК Украины

Украину в Токио представят 157 спортсменов. Источник: НОК Украины

Украинцы выступят на ОИ в 25 видах спорта. Источник: НОК Украины

Украинцы уже столкнулись с первыми проблемами в Японии. Каноистка Виктория Ус была изолирована после того, как у пассажиров самолета, на котором она прилетела в Токио, был диагностирован COVID-19.