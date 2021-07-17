Олимпиада-2020: церемония открытия и все подробности
Уже в пятницу, 23 июля, в японском Токио стартуют XXXII летние Олимпийский игры. Соревнования должны были состояться еще в минувшем году, однако были отложены из-за пандемии коронавируса, сообщает Обозреватель.
Несмотря на новый рост заболеваемости в Японии и объявления в Токио чрезвычайной ситуации, Игры было решено не переносить. При этом организаторы запретили болельщикам посещать объекты Олимпиады.
По традиции в стартовый день ОИ состоится церемония открытия. Начало – в 14:00 по киевскому времени.
Увидеть яркое шоу можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале UA: Перший. Кроме того, эфир из Токио проведут российский Первый канал и белорусский государственный вещатель "Беларусь 1".
Сама церемония продлится более трех часов, а для того, чтоб соблюсти социальную дистанцию между проходами команд, ее продлили на 30 минут.
На Играх будут разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта. За медали поспорят свыше 11000 спортсменов из 206 стран.
ВИДЫ СПОРТА
- Бадминтон
- Баскетбол
- Бейсбол
- Бокс
- Борьба вольная
- Борьба греко-римская
- Велоспорт
- Водное поло
- Волейбол
- Волейбол пляжный
- Гандбол
- Гимнастика спортивная
- Гимнастика художественная
- Гольф
- Гребля академическая
- Гребля на байдарках и каноэ
- Дзюдо
- Каратэ
- Конный спорт
- Легкая атлетика
- Парусный спорт
- Плавание
- Прыжки в воду
- Прыжки на батуте
- Регби
- Серфинг
- Синхронное плавание
- Скалолазание спортивное
- Скейтбординг
- Современное пятиборье
- Софтбол
- Стрельба
- Стрельба из лука
- Теннис
- Теннис настольный
- Триатлон
- Тхэквондо
- Тяжелая атлетика
- Фехтование
- Футбол
- Хоккей на траве
РАСПИСАНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2020
Украину в Токио представят 157 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта. Накануне отъезда нашей команду в Японию состоялась презентация формы национальной сборной, которая вызвала бурное обсуждение среди болельщиков.
Украинцы уже столкнулись с первыми проблемами в Японии. Каноистка Виктория Ус была изолирована после того, как у пассажиров самолета, на котором она прилетела в Токио, был диагностирован COVID-19.