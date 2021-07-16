В Италии на дом упал чемодан кокаином стоимостью 9 миллионов евро

На итальянском острове Сардиния на крышу дома с самолета упал чемодан с кокаином стоимостью около 9 млн евро, сообщает УНИАН.

Самолет попал на камеры наблюдения / фото carabinieri.it

Владельцы дома в небольшом го﻿родке Баратили-Сан-Пьетро услышали громкий удар по крыше и сразу же вызвали полицию.

Полицейские нашли на крыше черный чемодан, в котором было спрятано 8,5 кг чистого кокаина.

Отмечается, что инцидент произошел еще 28 марта. И после спецоперации Fly Down, длившейся несколько месяцев, на днях полиция задержала пилота самолета.

Следователи выяснили, что самолет взлетел из небольшого аэропорта в Риме и пролетел в провинции Нуоро на северо-востоке Сардинии. В районе города Баратили-Сан-Пьетро в провинции Ористано самолет исчез с радаров примерно на 20 минут.

В полиции рассказали, что самолет исчез с радаров за несколько минут до того, как упала чемодан, потому что он летел на очень малой высоте. По данным GPS с устройства на борту самолета, за эти 20 минут он сделал несколько кругов над местом, где нашли чемодан.

Этот же самолет попал на камеры наблюдения после приземления в Ольвии.

Полиция продолжает поиски наркоторговцев, которые должны были принимать "посылку" с кокаином на земле.