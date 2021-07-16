В Италии на дом упал чемодан кокаином стоимостью 9 миллионов евро
На итальянском острове Сардиния на крышу дома с самолета упал чемодан с кокаином стоимостью около 9 млн евро, сообщает УНИАН.
Владельцы дома в небольшом городке Баратили-Сан-Пьетро услышали громкий удар по крыше и сразу же вызвали полицию.
Полицейские нашли на крыше черный чемодан, в котором было спрятано 8,5 кг чистого кокаина.
Отмечается, что инцидент произошел еще 28 марта. И после спецоперации Fly Down, длившейся несколько месяцев, на днях полиция задержала пилота самолета.
Следователи выяснили, что самолет взлетел из небольшого аэропорта в Риме и пролетел в провинции Нуоро на северо-востоке Сардинии. В районе города Баратили-Сан-Пьетро в провинции Ористано самолет исчез с радаров примерно на 20 минут.
В полиции рассказали, что самолет исчез с радаров за несколько минут до того, как упала чемодан, потому что он летел на очень малой высоте. По данным GPS с устройства на борту самолета, за эти 20 минут он сделал несколько кругов над местом, где нашли чемодан.
Этот же самолет попал на камеры наблюдения после приземления в Ольвии.
Полиция продолжает поиски наркоторговцев, которые должны были принимать "посылку" с кокаином на земле.