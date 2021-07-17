Евро-2020: легендарный футболист раскритиковал Шевченко

Тренерскому штабу Андрея Шевченко не удалось полностью реализовать потенциал сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2020. Кроме того, наставники "желто-синих" не стали использовать всех игроков, которые были в заявке на турнире, сообщает Обозреватель.

Такое мнение в комментарии zbirna.com﻿ выразил знаменитый украинский нападающий Иван Гецко. Один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов страны отметил, что лидеры сборной не смогли себя проявить должным образом.

"У меня осталось двоякое впечатление от выступления нашей сборной на Евро. У Андрея Шевченко был отличный подбор исполнителей, но использовать их потенциал в полной мере не удалось. Почему-то те игроки, на которых была основная надежда, оставались в тени. Наш тренерский штаб на Евро провел меньше всего замен. Зачем брать людей, если в них не нуждаются? Мы выжимаем из Ярмоленко все, что только можно, а молодой футболист сидит на скамейке запасных и кусает ногти. Никого из молодежи практически не использовали" , – подчеркнул Гецко.

Украинцы проиграли Англии.

Игроки сборной Украины празднуют выход в четвертьфинал Евро-2020.

Андрей Шевченко во время Евро-2020.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии – 0:4.

Капитан сборной Украины Александр Зинченко.