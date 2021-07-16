MH17: Боррель призвал РФ взять ответственность за сбитый самолет

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал заявление от имени стран Евросоюза по седьмой годовщины катастрофы рейса MH17 над Донбассом. Боррель призвал Россию признать свою ответственность за эту трагедию, сообщает Деловая столица.

Как отметил Боррель, Евросоюз все еще испытывает глубокое сочувствие ко всем, кто потерял своих близких и готов поддерживать усилия для установления истины и обеспечения справедливости для 298 жертв катастрофы рейса MH17 и привлечения виновных к ответственности.