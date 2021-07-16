Данилов рассказал, когда обнародуют список олигархов
Список олигархов не будет обнародован до принятия Верховной Радой соответствующего закона. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза, сообщает УНИАН.
Говоря о том, может ли парламент принять закон о деолигархизацию к осени, на внеочередной сессии, Данилов напомнил, что президент сделал все от него зависящее, подав законопроект в парламент, который уже прошел первое чтение. И поэтому сегодня этот вопрос к Верховной Раде, на которую СНБО не может влиять.
О том, когда будет обнародован список олигархов, Данилов сказал:
"Список не может появиться без закона. Это недопустимо".
Вместе с тем Данилов добавил, что СНБО уже разрабатывает систему мониторинга для того, чтобы установить, кто подпадает под критерии олигарха, а кто нет.
"Мы делаем матрицу, по которой будут проходить все люди. Потому что в вашем представлении это одни люди, а в матрице могут оказаться совсем другие. Это делается для того, чтобы не было подмены понятий", - сказал Данилов.