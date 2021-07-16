Данилов рассказал, когда обнародуют список олигархов

Список олигархов не будет обнародован до принятия Верховной Радой соответствующего закона.﻿ Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза, сообщает УНИАН.

Говоря о том, может ли парламент принять закон о деолигархизацию к осени, на внеочередной сессии, Данилов напомнил, что президент сделал все от него зависящее, подав законопроект в парламент, который уже прошел первое чтение. И поэтому сегодня этот вопрос к Верховной Раде, на которую СНБО не может влиять.

О том, когда будет обнародован список олигархов, Данилов сказал: "Список не может появиться без закона. Это недопустимо".

Вместе с тем Данилов добавил, что СНБО уже разрабатывает систему мониторинга для того, чтобы установить, кто подпадает под критерии олигарха, а кто нет.