ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае

Всемирная организация здравоохранения требует контроля над лабораториями в Китае, де были выявлены первые случаи COVID-19. Это нужно для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса, от которого во всем мире погибло более 4 миллионов человек, сообщает РБК-Украина.

В январе ВОЗ направило экспертную миссию в Китай, однако это не помогло выяснить подробности о происхождении коронавируса. Теперь ВОЗ решило пойти дальше и считает, что исследования должны проводиться в пяти основных областях, включая контроль лабораторий и исследовательских учреждений, действующих в регионе, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заболевания людей.

"Мы ожидаем, что Китай поддержит этот новый этап научного процесса, поделившись всеми соответствующими данными в духе прозрачности. Точно так же мы ожидаем, что все государства-члены поддержат научный процесс, воздерживаясь от его политизации" , - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, Китай опроверг обвинения ВОЗ о том, что страна не предоставляет нужной информации в расследовании происхождения коронавируса. Там также посоветовали изучить версию о завозе COVID-19 в Ухань.

Автор: Наталья Скороход