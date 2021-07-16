В Токио прибыли первые украинские олимпийцы

В пятницу, 16 июля, в Токио, где пройдут летние Олимпийские игры, прибыл первый десант олимпийцев из Украины. С 23 июля они будут представлять нашу страну на Играх ХХХІІ Олимпиады, сообщает Страна.ua.

Об этом передает пресс-служба Национального олимпийского комитета на своем сайте. В частности, после прохождения в международном аэропорту Токио все необходимые миграционные процедуры, проверки документов, сдачи теста на Covid-19 украинцы отправились в Олимпийскую деревню. Первыми жителями Олимпийской дома стали наши представители бокса, дзюдо и стрельбы из лука.

По данным пресс-центра, ребята разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах. В первый вечер прибытия спортсмены посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира.