Штамм "Дельта": в США началась "пандемия непривитых"

В США объявили о начале "пандемии непривитых". Людей просят срочно пройти вакцинацию из-за распространения штамма коронавируса "Дельта", сообщает РБК-Украина.

Как пишет Le Figaro органы здравоохранения США выступили с решительным призывом к вакцинации против коронавируса, подчеркнув, что число жертв пандемии снова начало расти из-за распространения "Дельта"-штамма.

"Сообщение, которое доходит до нас, ясное: мы начинаем становиться свидетелями пандемии непривитых" , - заявила директор Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

По данным CDC в США всего за неделю зафиксировано в среднем 23 300 новых случаев заболевания ежедневно. В том числе зарегистрировано 2790 госпитализаций и 211 случаев смерти от коронавируса. Таким образом заболеваемость в стране выросла на 70%, количество госпитализаций - на 36%, а смертность - на 26%.

"Невакцинированные люди представляют собой почти все случаи госпитализации и смерти" , - отметил координатор ответных мер на пандемию в Белом доме Джефф Зиентс.

Также известно, что штамм "Дельта" в США сейчас составляет более 80% от всех новых случаев.

Автор: Наталья Скороход