В Амстердаме появился мост, напечатаный на 3D-принтере

В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере. Об этом заявила городская власть столицы Нидерландов, сообщает Лига.net.

На торжественном открытии моста присутствовала королева-консорт Нидерландов Максима.

Мост, предназначенный для пешеходов и велосипедистов, соединил набережные канала Аудезийдс Ахтербургвал.

Автор проекта нового моста – Йорис Лаарман. Это первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере, полностью сделанный из стали.

Конструкция весит 6000 кг, ей будут пользоваться в течении двух лет – пока идет реставрация старого моста.

Пешеходный мост оборудован датчиками, которые проводят всевозможные измерения и в случае необходимости сигнализируют о необходимости ремонта. Также с их помощью можно подсчитать, сколько пешеходов переходят мост каждый день.