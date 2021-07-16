Под Киевом авто с семьей слетело в кювет, среди пострадавших - дети

Автомобиль Mercedes, в котором ехали четверо членов одной семьи, вечером 16 июля попал в ДТП за Белой Церковью (Киевская область) в направлении поселка Володарка неподалеку водоочистных сооружений, сообщает Факты.ICTV.

По данным полиции, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет. Всех, кто был в автомобиле — водителя, его жену, 9-летнюю дочь и 5-летнего сына — госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести

У 33-летней матери — переломы ребер, у детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Экспертиза не обнаружила в крови отца признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Местная полиция выясняет все обстоятельства ДТП для определения соответствующей правовой квалификации.