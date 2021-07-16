Пьяный экс-полицейский сбил насмерть чемпионку Украины по джиу-джитсу

В Ивано-Франковской области, вблизи города Яремче, погибла 32-летняя чемпионка Украины по джиу-джитсу Елена Денисенко. Женщина ехала на мотоцикле, и вдруг ее сбил легковой автомобиль, сообщает Факты.ICTV.

Водитель вылетел на встречную полосу и на скорости протаранил мотоцикл. Удар был такой силы, что шансов выжить у Елены не было.

Чемпионка приехала в Карпаты на байкерский слет — мотоцикл она оседлала в прошлом году, поэтому это была ее первая долговременная поездка.

"Она даже из учебной площадки не ехала в город, пока у нее не было полной экипировки. У нее была специальная мотообувь, специальные штаны, куртка, шлем, перчатки, то есть все было, вся защита полностью была" , — комментирует парень погибшей.

Виновником аварии оказался 25-тилетний Сергей Антонюк. Экспертиза установила, что за рулем он находился под действием алкоголя и наркотиков. Сергей — сын чиновника, выпускник академии внутренних дел. Ранее он работал следователем криминалистического отдела полиции Житомирской области, но потом уволился.

Сейчас мужчина находится в СИЗО — ему грозит до 10 лет лишения свободы.