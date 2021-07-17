На Харьковщине девочка утонула в техническом водоеме

В пгт. Гуты Харьковской области девочка (2014 г.р.) упала в технический водоем сахарозавода и погибла, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области девочка упала в воду и утонула. Для поднятия тела погибшего ребенка на поверхность были привлечены водолазы ГСЧС.

По предварительной информации, девочка с друзьями гуляла неподалеку водоема без присмотра взрослых, поскользнулась и упала в воду. Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.