Санду включила Украину в приоритеты внешней политики Молдовы

Президент Республики Молдова Мая Санду представила свое видение и приоритеты внешней политики на предстоящие годы в рамках встречи с дипломатическим корпусом.

Об этом говорится на сайте президента Республики Молдова.

"Мы пользуемся сейчас большой открытостью со стороны наших внешних партнеров, но нам следует много работать, чтобы оценить это и использовать на благо людей. Мы не можем упустить эту возможность" , - подчеркнула Санду во время презентации документа.

По ее словам, деятельность президентства в сфере внешней политики будет осуществляться по пяти основным направлениям, среди которых поддержка региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем сохранения добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими странами, а также путем укрепления институтов безопасности и обороны.

Отмечается, что согласно Конституции, президент Республики Молдова представляет страну в отношениях с другими странами на высшем уровне и осуществляет свои полномочия в сфере внешней политики в сотрудничестве с парламентом и правительством.