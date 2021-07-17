ОБСЕ зафиксировала стягивание боевиками тяжелого вооружения

Боевики на Донбассе размещают танки и "Грады" на оккупированной территории Донецкой области, а также на линии отвода тяжелого вооружения. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе рассказали о нарушениях, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 16 июля. Миссия обнаружила 1 реактивную систему залпового огня, размещенную в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

Речь идет об одной реактивной системе залпового огня "Град" (БМ-21) 122 калибра. Ее обнаружил патруль ОБСЕ в поселке Александровское.

"Миссия зафиксировала 1 реактивную систему залпового огня, размещенную в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, в зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения и военного оборудования запрещено" , - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом же поселке Александровское за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 3 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

В отчете уточнили, что три танка неустановленного типа наблюдатели обнаружили с помощью воздушного наблюдения.

Автор: Наталья Скороход