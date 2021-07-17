"Слуга" Камельчук едва не подрался с экс-министром в эфире

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук едва не подрался с экс-министром социальной политики Павлом Розенко в прямом эфире, сообщает УНИАН.

Конфликт случился в эфире телеканала "НАШ". Во время обсуждения тарифов на газ Розенко сказал, что команда президента Владимира Зеленского не сдержала обещания о снижении тарифов. По словам бывшего чиновника, стоимость газа для потребителей за последний год выросла втрое. После этих слов Розенко нардеп Камельчук разозлился.

"Какое в три раза? Павел, алло, Вы с неба упали?" , - сказал он.

Затем Камельчук подошел к Розенко и между ними началась потасовка: Розенко схватил Камельчука за локоть, а тот сильно толкнул его на кресло. Их остановили нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и ведущий шоу.

Розенко пожаловался, что Камельчук ведет себя агрессивно.

"Когда нечего сказать - начинается психоз" , - сказал он.

"Благодари, что я тебе не ввалил" , – ответил ему на это Камельчук и ушел из студии.

Чем известен нардеп Камельчук