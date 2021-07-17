В Африке бушует "Дельта", континент достиг пика смертности

В Африке сейчас пик смертности от COVID-19, а штамм Дельта распространился по всему континенту, сообщает Новое время.

Как пишет The New York Times в Намибии и Тунисе зафиксировано больше смертей на душу населения, чем в любой другой стране. В Африке переполнены больницы и заканчиваются запасы кислорода, а на прошлой неделе смертность подскочила на 40%.

Согласно результатам недавнего исследования, у пациентов с тяжелой формой COVID-19 в Африке риск умереть выше, чем у больных в других частях мира, из-за нехватки оборудования и распространенных хронических заболеваний — ВИЧ и диабет.

Полностью от COVID-19 вакцинирован только 1% населения Африки, пишет NYT. Даже через год доз препаратов может не хватить для вакцинации 1,3 млрд жителей континента, если богатые страны не поделятся своими запасами.

Африканские страны не могут заранее законтрактовать вакцину, поэтому полагаются на механизм COVAX, который бесплатно поставляет препарат в бедные страны. Но после того, как Индия ограничила экспорт вакцины AstraZeneca, поставки COVAX прекратились. По данным Всемирной организации здравоохранения, около трех четвертей из тех 70 млн доз вакцин, которые получили африканские страны, уже ввели.

Другая проблема — условия хранения некоторых вакцин. Только несколько африканских стран, в частности, Руанда, могли получить вакцину Pfizer-BioNTech, так как она должна храниться при температуре от -60 °C до -80 °C.

«С самого начала многим странам не хватало необходимого планирования, финансирования, рабочей силы, холодильных установок и транспортных сетей, необходимых для вакцинации своих граждан» , — сказано в материале.

Как отмечает NYT, у африканских стран практически нет возможности самим закупать вакцины, так как большинство доз препарата, который должны изготовить в 2021 году, уже продано. При этом, по данным инициативы One, к концу августа некоторые из самых богатых стран мира получат на 1,9 млрд доз больше, чем нужно.

В ВОЗ заявили, что при нынешних темпах вакцинации только восемь небольших африканских стран смогут привить 10% населения к сентябрю. В некоторых странах одна из причин медленной вакцинации — распространение дезинформации и скептицизм населения по поводу вакцин.