МИД Кубы заявил об кибератаках на свой сайт

Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что с 11 июля, когда в стране прошли демонстрации, его сайт подвергается атакам из США, Европы и Турции, отметив, что эти локации могут быть маскировкой для настоящих исполнителей, сообщает РИА Новости.

"Мы осуждаем кибератаки "отказа в обслуживании" (DDoS), которым с 11 июля подвергается сайт нашего Министерства иностранных дел. Эта атака вызывает большое количество ложных обращений и выводит из строя серверы" , - говорится в сообщениях в блоге МИД Кубы в Twitter.

Дипломаты отметили, что IP-адреса, через которые совершалась атака, находились в США, Великобритании, Франции и Турции, хотя это могло быть маскировкой.