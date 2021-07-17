МИД Кубы заявил об кибератаках на свой сайт
Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что с 11 июля, когда в стране прошли демонстрации, его сайт подвергается атакам из США, Европы и Турции, отметив, что эти локации могут быть маскировкой для настоящих исполнителей, сообщает РИА Новости.
"Мы осуждаем кибератаки "отказа в обслуживании" (DDoS), которым с 11 июля подвергается сайт нашего Министерства иностранных дел. Эта атака вызывает большое количество ложных обращений и выводит из строя серверы", - говорится в сообщениях в блоге МИД Кубы в Twitter.
Дипломаты отметили, что IP-адреса, через которые совершалась атака, находились в США, Великобритании, Франции и Турции, хотя это могло быть маскировкой.
"Это могут быть люди из других стран, скрывающие свой адрес. Наши серверы подверглись атаке с 34 IP-адресов, каждый из которых генерировал по 10 000 одновременных обращений. Эти действия являются частью кибернетической и коммуникационной войны, развязанной против Кубы", - заявили в министерстве.