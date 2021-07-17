В Греции митингующие сожгли американский флаг

В Салониках сожгли американский флаг в знак протеста против вмешательства США во внутренние дела Кубы, сообщает РИА Новости.

По информации агентства Sputnik Греция в греческих Салониках акция "против недопустимого империалистического вмешательства Соединенных Штатов Америки на Кубе" прошла возле генконсульства США. В ней приняли участие несколько десятков человек."

"Страну Фиделя не сломают угрозы! Руки прочь от коммунистов!" , — скандировали демонстранты.

Они облили горючей смесью флаг США и подожгли его. Митингующие держали плакаты с надписями "Куба не одна! Она победит!", "Руки прочь от Кубы", "Нет блокаде", "Солидарность с кубинским народом".

В Афинах перед посольством США также прошел массовый митинг. Митингующие держали надпись: "Прекратите блокаду, дайте Кубе дышать". Полиция с помощью автобусов перекрыла все подступы к посольству.