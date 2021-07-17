Самолеты Boeing 737 обязали проверить на неисправность

Самолеты Boeing 737 обязали проверить на неисправность

Федеральное авиационное управление США (FAA) обязало госавиакомпании проверить около 2,5 тысячи самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле и перепада давления в салоне, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 16 июля, проинформировал телеканал ABC.

"Невыявленная неисправность обоих реле может замедлить обнаружение экипажем недостаточного давления в салоне и привести к потере экипажем работоспособности из-за гипоксии и, как следствие, потере контроля над самолетом", - говорится в распоряжении FAA.

Как объяснил регулятор, лайнеры оснащены двумя реле перепада давления, поэтому в случае выхода из строя одного из них резервный продолжает функционировать. Если же оба реле неисправны, то на высоте более трех тысяч метров система предупреждения может не сработать, и уровень кислорода в салоне может упасть до опасно низких значений.

Так, на проверку и замену реле (в случае необходимости) авиакомпаниям дали 90 дней. При этом указано, что на один самолет возможно тратить около часа: от 30 минут до часа займет осмотр и 15 минут - замена реле. Отмечается, что в корпорации Boeing поддержали распоряжение FAA.

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