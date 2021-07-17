Сегодня начинается зрелищный звездопад Персеиды

17 июля начинается один из самых зрелищных метеорных потоков года - Персеиды. Он продлится до 24 августа. И хотя пик, когда в час можно будет наблюдать до 60 "падающих звезд" в час, наступит только 12 августа, с сегодняшнего дня можно будет наблюдать отдельные метеоры на ночном небе, сообщает Страна.ua.

Что такое Персеиды

Персеиды - самое яркое астрономическое явление лета, которое начинается с середины июля и оканчивается в конце августа. Оно происходит каждое лето, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, проходит через орбиту кометы Свифта-Таттла в созвездии Персея. Именно поэтому метеорный поток назван Персеидами.

Яркие черточки на небе, которые в народе называют "звездопадом", это метеоры - частички хвоста кометы. Они состоят из льда и пыли и сгорают, попадая в атмосферу Земли.

Когда лучше наблюдать за Персеидами

Лучшее время, чтобы наблюдать за потоком, с 23:00 и до рассвета. Желательно выбирать открытую местность за городом вдали от других источников света. Поток метеоров становится более заметным около 04:30 в предрассветное время. Также трансляцию звездопада показывают на YouTube-канале NASA.

Как правильно загадывать желание

Существует популярная традиция загадывать желания, когда видишь метеор (падающую звезду). Главное делать это в хорошем расположении духа и желать чего-то не из состояния страха, злости, а из состояния радости и покоя.