Одобрение Covishield от AstraZeneca может затянуться
Признание индийской вакцины от коронавируса Covishield от AstraZeneca может затянуться на неопределенной период. Проблема в том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще не получило ни одной заявки на одобрение вакцины от производителя, сообщает РБК-Украина.
На своей странице в Twitter ЕМА информирует о том, что не получил официального запроса на оценку, разрешение и продажу вакцины Covishield в Европе, пишет The print.
"Чтобы вакцина Covishield # COVID-19 была оценена для использования в ЕС, разработчик должен подать в EMA официальное заявление на получение разрешения на маркетинг, которое до сих пор не было получено", - говорится в заявлении.
Эту информацию подтвердили и в ответе на электронную почту ThePrint.
"Если мы получим заявку на регистрацию какой-либо вакцины, не одобренной в настоящее время в ЕС, мы сообщим об этом на нашем веб-сайте", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Индии заявили, что вакцинированных Covishield не впускают в Европу. Проблема в том, что ЕМА не признает индийскую вакцину AstraZeneca.
Автор: Наталья Скороход