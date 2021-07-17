В Киеве запретили движение на ряде улиц

В Киеве на выходных запретили движение транспорта по нескольким центральным улицам, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы КГГА 16-18 июля с 05:00 до 23:00 запретят движение транспорта по центральным улицам из-за проведения съемок видеоролика.

В частности, с 16 июля, действует запрет движения транспорта:

на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).

В субботу, 17 июля, запретят движение на:

улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой),

улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой),

улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до Георгиевского проулка).

В воскресенье, 18 июля, движение будет запрещено:

вокруг площади Ивана Франко,

на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской),

на улице Станиславского.