В Киеве запретили движение на ряде улиц
В Киеве на выходных запретили движение транспорта по нескольким центральным улицам, сообщает Корреспондент.
По данным пресс-службы КГГА 16-18 июля с 05:00 до 23:00 запретят движение транспорта по центральным улицам из-за проведения съемок видеоролика.
В частности, с 16 июля, действует запрет движения транспорта:
- на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).
В субботу, 17 июля, запретят движение на:
- улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой),
- улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой),
- улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до Георгиевского проулка).
В воскресенье, 18 июля, движение будет запрещено:
- вокруг площади Ивана Франко,
- на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской),
- на улице Станиславского.
"На время проведения съемок будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанными улицами", - добавили в КГГА.