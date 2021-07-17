Россия и Китай распространяют фейки о COVID-вакцинах – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со ссылкой на информацию Госдепа заявила, что Россия и Китай распространяют дезинформацию о вакцинах, сообщает УНИАН.

Фейки о COVID-препаратах распространяют через соцсети, включая "сообщения, которые подрывают программы разработки вакцин западного происхождения".

Псаки говорит, что действия стран выходят за пределы конкуренции между вакцинами и еще больше разжигают антивакцинаторские настроения среди населения в целом. В сообщении говорится о том, что имеющиеся препараты являются неэффективными.

Россия и Китай "распространяют информацию о том, что эти протестированные, одобренные вакцины неэффективны и бесполезны, а многие люди в сети не видят различий между источниками информации", отметила Псаки.

Сама Россия неоднократно обвиняла западные страны в распространении лжи о ее "Спутник-V", мол, это делается из политических соображений.